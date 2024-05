Tuttosport – Buongiorno entusiasta di lavorare con Conte al Napoli. Il retroscena

Il Napoli è a caccia di rinforzi per consegnare una squadra di tutto livello ad Antonio Conte. Tra i profili maggiormente attenzionati, c’è quello di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino ambito da metà Serie A. Il calciatore, è in cima alla lista di Giovanni Manna, e l’intento è anche quello di arrivare a compiere uno sforzo economico. Urbano Cairo infatti, chiede non meno di 40 milioni per lasciar partire il suo gioiello. Al momento, gli azzurri propongono 30 milioni più bonus, forti della volontà del calciatore, che sarebbe entusiasta all’idea di poter lavorare con il tecnico leccese. A riportare è il quotidiano Tuttosport.