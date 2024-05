Dal Portogallo – Pedro Gonçalves primo nome per il Napoli in caso di cessione di Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dal portale portoghese Abola, Pedro Gonçalves sarebbe il primo nome del Napoli per l’attacco in caso di partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, la partenza di Kylian Mbappe dal Paris Saint Germain potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino su tutto il mercato europeo. In questo, potrebbero essere coinvolti entrambi i calciatori. Difficilmente Aurelio De Laurentiis cederà il georgiano, ma in caso di offerta irrinunciabile dovrà arrendersi. Se questo fosse il caso, la dirigenza partenopea si fionderebbe sul calciatore dello Sporting Lisbona. Classe 98 e destro di piede, nel corso di questa stagione ha totalizzato 18 gol e 17 assist tra tutte le competizioni con la maglia del club portoghese, con il quale ha vinto il campionato.