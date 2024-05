Napoli – ADL vuole anche Sinatti nello staff: potrebbe concedergli il doppio ruolo alla Calzona

ADL vuole Sinatti anche nel futuro del Napoli.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport stamane: “Sinatti a Napoli è di casa ed è stato il grande rimpianto dell’ultima stagione, il primo grande punto di rottura con Rudi Garcia. In azzurro si era distinto nell’era Sarri e poi era tornato con Spalletti, che adesso ha seguito nell’avventura in Nazionale. De Laurentiis non vuole più commettere errori e punta a riportarlo di nuovo nel club, per molto tempo. Magari concedendogli il doppio impegno con la Nazionale”.