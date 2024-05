Il saluto di Zielinski: “Ciao Napoli”

E’ tempo di addii in casa Napoli. Tra pochi giorni il contratto di Zielinski sarà scaduto e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. 8 anni passati in azzurro per il polacco, conditi da 364 presenze, 51 goal e 47 assist. Non è stato salutato come avrebbe meritato e questa mattina con un post su Facebook ha voluto lui ringraziare i tifosi che lo hanno accompagnato in tutti questi anni. Un “Ciao Napoli” che sa di amarezza, di chi non sarebbe mai voluto andare via, ma la vita non va mai come vorresti.