Rai – Inter e Juventus interessate a Di Lorenzo, la situazione

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha richiesto di essere ceduto nella prossima finestra di mercato tramite il suo procuratore. Secondo Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai, la Juventus ha manifestato immediato interesse per il giocatore. Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli e attuale direttore sportivo bianconero, stima molto Di Lorenzo e proverà a realizzare il colpo dell’estate. Anche l’Inter è interessata: dopo aver acquisito Piotr Zielinski a parametro zero, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta potrebbe approfittare nuovamente di una situazione difficile per rinforzare la squadra pescando tra le fila dei partenopei. Tuttavia, Ciro Venerato evidenzia che l’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe cambiare le cose: il tecnico leccese considera il capitano indispensabile e farà di tutto per convincerlo a restare.