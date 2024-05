L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sullo staff che seguirà Antonio Conte nella sua esperienza napoletana. Secondo il quotidiano per Conte al Napoli bisogna ancora limare qualcosa per gli accordi relativi al suo staff. Comunque il suo staff è già attivo. Infatti pare che qualche membro dello staff abbia già in maniera informale alcuni giocatori azzurri, per parlare di presente e futuro. I nomi, che comporanno il suo staff sono quelli del vice Christian Stellini; di Gianluca Conte, suo fratello e match analyst; dei preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno, a cui si aggiungerebbe Francesco Sinatti. Ed infine ci sarà anche Lele Oriali, con lui all’Inter e in Nazionale.