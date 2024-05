Gazzetta – Conte starebbe spingendo per l’arrivo di Oriali: i dettagli

Antonio Conte vuole fortemente il suo storico braccio destro, Lele Oriali, nella sua avventura a Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta in tal senso: “Oriali è una figura centrale anche nella trattativa che il

Napoli sta portando avanti per ingaggiare Conte. Lele è uomo di campo vero, una presenza positiva all’interno di uno spogliatoio. Ha un passato glorioso da giocatore, dove già sapeva rendersi indispensabile nella gestione degli equilibri di squadra. Generoso, attento, intelligente, mai banale: Lele anche da dirigente sa essere punto di riferimento per tutti e il suo lavoro diplomatico alleggerisce il tecnico da eventuali pensieri extracampo”.