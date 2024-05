Durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha detto la sua sull’addio di Zielinski e sui fischi a Di Lorenzo:

“Trovo davvero brutto che ieri non sia stato salutato Piotr Zielinski. Le scelte professionali non devono mai cancellare il ricordo. E non mi piace che a cinque minuti dalla fine venga sostituito Di Lorenzo e lo si esponga a una bordata di fischi. Per fortuna ora è finita la stagione e ce n’è una nuova”.