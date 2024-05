Orlando: “Vendendo Kvara e Osimhen avresti un bel tesoretto per strappare il sì di Conte”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb durante il programma Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti affrontati anche una possibile partenza di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen per un tesoretto superiore ai 200 milioni. Queste le sue parole: “Come si fa a rinunciare ad un’offerta di 100 milioni? Il calcio italiano non può permettersi certe cose. Con 100 milioni se sei bravo puoi ricostruire e rifare la squadra. A quel punto con 200 milioni dalle vendite di Osimhen e Kvaratskhelia uno come Conte potrebbe anche dire di sì con certe cifre da spendere sul mercato. Per l’allenatore pensa che ADL abbia capito di dover fare un passo indietro ed essere meno protagonista. Anche perché sarebbe difficile anche per lui vivere a Napoli”.