CdM – A Bergamo Gasperini ha avuto momenti di “assenza”: a Napoli sapremmo tollerarli?

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino ha commentato la notizia secondo la quale il Napoli sarebbe sulle tracce di Gian Piero Gasperini. Il giornalista ha sottolineato la grande differenza tra le due piazze: Napoli è il “regno dell’impazienza”, mentre a Bergamo si sono accettate “annate così così”.

“Le due società possono a buon diritto collocarsi in quella fascia di «media borghesia» del calcio europeo – si legge – che cerca faticosamente un modello che permetta loro di non morire di fame nel calcio dei pigliatutto: dai grandi sponsor pubblicitari ai soldi della televisione. Ma le affinità fra le due aziende qui arriva al capolinea. Finisce per molti motivi, ma in primo luogo perché esse sono radicate in due ambienti culturali che hanno gradi di tolleranza dell’insuccesso molto diversi fra loro. A Napoli si è sempre affamati di successo immediato e di risultati altisonanti, siamo nel regno dell’impazienza. A Bergamo sono state accettate in serie annate alcune così così nelle quali i risultati sono sfuggiti all’ultimo momento.

All’interno dello stesso campionato e nella gestione Gasperini l’Atalanta ha spesso avuti momenti di controprestazione e di «assenza». C’è giustamente, fra gli osservatori napoletani, chi si chiede quanto a Napoli sapremmo tollerare queste rilassatezze, noi che in passato abbiamo definito «fallimentare» il secondo posto di Carlo Ancelotti – un abominio logico“, ha concluso Zambardino.