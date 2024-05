Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore dell’Ajax. Il tecnico toscano lascerà il Nizza per firmare con il top club olandese. Farioli era stato un obiettivo del Napoli in panchina. De Laurentiis lo vedeva come il prescelto per incominciare un nuovo ciclo. Tuttavia l’ormai ex allenatore della Nizza si andrà a sedere, dal primo luglio, su una delle panchine più importanti del panorama europeo.