Sky – Pioli torna in pole per il Napoli, Gasperini è vincolato: i dettagli

A ormai una partita dal termine della stagione, il Napoli continua a sondare i diversi profili per scegliere il tecnico giusto per sostituire Calzona. I nomi che si fanno con insistenza, sono gli stessi delle ultime settimane: Conte, Italiano, Gasperini e Pioli. Se da un lato il preferito del presidente sembrava essere il pugliese, le carte in tavola cambiano giorno dopo giorno. Infatti, secondo Sky Sport, in pole ci sarebbe un altro allenatore.

A quanto riporta Sky Sport, infatti, le quotazioni di Stefano Pioli sono sensibilmente risalite. Il tecnico ex Milan, infatti, è stato liberato dal suo vecchio club proprio questa mattina, e ha superato Gasperini che invece ha ancora vincoli contrattuali con l’Atalanta. L’unica cosa certa, per ora, resta l’addio di Calzona al termine di questa stagione.