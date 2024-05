Tmw – Gasperini, oggi la festa, domani l’incontro con Percassi. Quale sarà il suo futuro?

Gian Piero Gasperini, a seguito della finale di Europa League di ieri, ha alzato dei dubbi sulla sua permanenza a Bergamo. Nel post vittoria infatti, si è lasciato andare ad una frase: “Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli, ma trovi una donna bellissima”. Ne scrive a tal proposito Tuttomercatoweb. L’allenatore dell’Atalanta si incontrerà domani con il patron Percassi. Il tempo di festeggiare, e il futuro sarà definito: lasciarsi dopo 8 anni ed un trionfo, oppure puntare ancora più in alto? Intanto, il Napoli rimane alla finestra. Gasperini è il preferito di Aurelio De Laurentiis, l’uomo che secondo lui può ricostruire dopo una tremenda annata. Ovviamente, starà all’allenatore decidere.