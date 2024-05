Delneri: “Napoli? Nemmeno per i calciatori è stata semplice questa situazione. Tocca non sbagliare il prossimo allenatore”

Luigi Delneri, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli? Dopo un campionato strepitoso come quello dell’anno scorso era difficile ripetersi, però ci sta appagamento e tante storie di gente che magari era sul punto di partire e non è partita. Non è stato semplice neanche per i giocatori avere questi cambi di allenatore in corsa. Sarebbe auspicabile prendere un allenatore e tenerlo per anni. Il Napoli non deve sbagliare allenatore e deve avere fiducia in una figura che possa dargli serenità tattica. Conte? Antonio ha sempre avuto squadre strutturate. Il nome di sicuro rendimento pesa sui giocatori e i tifosi. Con Conte vai sul sicuro sia sul carisma che sull’aspetto tattico. Ha tutte le caratteristiche per guidare una grande squadra e l’ha dimostrato. Anche l’anno in cui Conte è andato alla Juventus aveva la squadra che non giocava le coppe. Un anno sabbatico dalle coppe ti dà più tempo di lavorare e far capire alla squadra la tua idea. Se è difficile tornare ad essere il Napoli adesso? Se si pretende tutto subito sì, se si da tempo penso sia fattibile tornare ad essere il Napoli. Senza nulla togliere agli altri allenatori, il Napoli ha perso un condottiero come Spalletti. Ha perso anche Kim. Dipende dalla società quello che farà il Napoli. L’area tecnica e dirigenziale? Bisogna ordinare tutte le situazioni della squadra, dal magazziniere in sù. La struttura di società è importante come è importante la ristrutturazione quando si cambiano i giocatori. Vanno cercate le soluzioni giuste e gli uomini giusti. Italiano ha fatto molto bene allo Spezia, sta facendo molto bene a Firenze e credo che abbia le caratteristiche per guidare il Napoli. Penso abbia acquisito esperienza in questi due anni. Ha dalla sua l’esperienza per guidare squadre che vogliono ambire a qualcosa in più in campo italiano e internazionale”.