Stefan Schwoch: poteva essere come Calhanoglu ma non esploso

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso nel programma di Punto Nuovo sport è intervenuto Stefan Schwoch l’ex Napoli.

Addio Zielinski? Il Napoli lascia un calciatore importante, che non ha fatto vedere tutte le sue potenzialità. Calhanoglu all’Inter è diventato uno dei centrocampisti al mondo e credevo che Piotr sarebbe esploso al Napoli allo stesso livello. Ora all’lnter avrà più responsabilità e qualche chances in meno, ma dipende più dal suo talento che dalla squadra. Erede Osimhen? Bella domanda. Trovarne uno simile non sarà facile, ADL dovrà fare sicuramente un investimento importante. Ci si dovrà lavorare dal punto di vista dello scouting, per prendere un calciatore meno di grido ma di uguale talento. Poi ci sono nomi come Lukaku, che sono l’usato sicuro. Romelu farebbe benissimo al Napoli, quando sta bene fisicamente sposta gli equilibri da solo. Chiunque arriverà, però, dovrà avere una convivenza prolifica con Kvaratskhelia. E sono sicuro che il prossimo allenatore non si farà trovare impreparato”.