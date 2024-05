Del Genio su ADL: “Concordo con lui e gli do ragione, ma…”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare le parole di ADL espresse in Senato. Ecco cosa ne pensa:

“E’ già arrivato il comunicato di risposta dell’AssoAgenti. Come spesso accade sono d’accordo con ADL nella sostanza, del resto lo dico e lo diciamo tutti da tempo, ma non nella forma. De Laurentiis doveva evitare di usare la parola ricatto, ma non si tratta di fare nomi perché sono le regole troppo sbilanciate a favore degli agenti. Basterebbe come ha detto la possibilità di fare contratti di 8 anni per evitare dopo pochi anni la situazione degli aumenti e l’avvicinarsi della scadenza. Senza il termine ricatto avrebbe evitato questa reazione degli agenti”.