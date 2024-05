Bruno Di Napoli, intermediario dell’affare Popovic, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro tesserato azzurro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Per Popovic ho fatto l’intermediario per portarlo a Napoli. Si sta ambientando, viene da un periodo in cui è rimasto fermo per questioni di contratto. Siamo in attesa di tesserarlo con gli azzurri”.