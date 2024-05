De Maggio: “Osimhen ha confessato ad un amico dove potrebbe andare la prossima stagione”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito della situazione legata al mercato di Victor Osimhen nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, il centravanti nigeriano avrebbe confessato ad un amico, nel corso della festa di compleanno di Piotr Zielinski, quali sarebbero le sue intenzioni sul futuro. A tal proposito, gli avrebbe confidato che non ha ricevuto offerte dalla Francia, e che non vuole tornare in Ligue 1 visto che ci ha già giocato. Ha poi aggiunto, che il suo sogno è quello di giocare in Premier League. Dunque, stando a queste rivelazioni, è da escludere una sua partenza al Psg.