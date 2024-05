KKN – Gasperini in odore di Napoli. Gli azzurri si fiondano su Brescianini

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del tema del nuovo allenatore, e di un indizio che in particolare, potrebbe avvicinare un profilo. Secondo quanto da lui riportato infatti, il nome di Gian Piero Gasperini è in odore di Napoli. Tra l’altro, nella giornata di ieri, la società azzurra è entrata nella corsa per Marco Brescianini del Frosinone, cercato proprio dall’Atalanta. Tra l’altro, i rapporti tra i partenopei e i dirigenti ciociari sono ottimi.