Serie A – Gli squalificati dopo la 37^ giornata: stangata per Grassi e Paredes

Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per un turno dopo la 33esima giornata di Serie A. Stangata per Paredes e Grassi fermati rispettivamente per due e tre giornate.

Questi gli squalificati per un turno:

Henry (Verona) Matheus Henrique (Sassuolo) Lukaku (Roma) Hateboer (Atalanta) Dossena (Cagliari) Casale (Lazio) Basic (Salernitana) Duda (Verona) Cambiaso (Juventus).

Alberto Grassi dell’Empoli è stato squalificato per 3 giornate “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato e per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”.

2 turni di stop, invece, per Leandro Paredes, reo di aver protestato “nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione”.