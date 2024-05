Marchetti: “I profili sondati dal Napoli sono tre. C’è un motivo se non si è ancora chiuso per Conte”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato del futuro allenatore del Napoli nel suo editoriale a TMW Radio: “Pioli è un grande allenatore, un aziendalista nel senso buono del termine. Non cerca alibi, sa trovare soluzioni e sa valorizzare i calciatori. E’ in grado di far bene in un club dove si può lavorare ma anche anche in ambienti difficili come nel Milan degli ultimi mesi. Conte, come la pensiamo noi, sarebbe già potuto arrivare, ma il Napoli non ha mai provato l’affondo decisivo. Uno dei motivi è che si vogliono valutare più profili e capire che progetto si può costruire con ogni allenatore. Per Gasperini bisognerà aspettare almeno mercoledi e capire se aprirà o meno al Napoli. Ci sono state diverse chiacchierate con tutti e 3 ma non sono state ancora tirate le somme. Ad oggi ancora non si sa chi sarà l’allenatore nella prossima stagione”.