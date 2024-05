Cds – la rivoluzione del Napoli parte da Manna, Gasp è il prescelto

Il Napoli si prepara a una rivoluzione in vista della prossima estate, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La strategia si articola in tre mosse principali. La prima è già stata attuata con la scelta di Giovanni Manna come nuovo responsabile dell’area sportiva. Manna sarà presto ufficialmente investito nel ruolo, probabilmente entro poche ore. Una volta liberato dai suoi impegni con la Juventus, potrebbe arrivare in città oggi stesso e fare la sua prima apparizione al Maradona domenica, in occasione della partita contro il Lecce.

La seconda mossa riguarda la questione del nuovo allenatore. Il club è in attesa della risposta di Gian Piero Gasperini, il prescelto, che domani giocherà la finale di Europa League a Dublino con il Bayer Leverkusen e si pronuncerà solo dopo questa partita. In alternativa, restano in corsa anche Pioli, Italiano e, sebbene la situazione sia complessa, Conte.

La terza mossa riguarda la squadra e il mercato. La campagna acquisti e cessioni sarà influenzata dall’ispirazione del nuovo allenatore, ma già emergono alcune idee. Al centro delle attenzioni ci sono sempre Osimhen e Kvaratskhelia, attorno ai quali ruoteranno le principali decisioni.