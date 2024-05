Sarri: “Cerco qualcosa che “m’arrapa”, non escludo nessuno, non mi interessano discorsi mediatici”

Presso il cinema Astra di Firenze, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli. Tra tutti, era presente anche Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, che ha risposto a qualche domanda:

Cosa le riserverà il futuro?

“Dipende dalle opportunità che si verranno a creare: se verrà fuori qualcosa che mi “arrapa” e mi stuzzica e che è figlio di un programma di medio-lungo periodo forse tornerò ad allenare. Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e non ho preclusione verso nessuno: non cerco la Champions o altro. A questo punto della mia carriera non mi interessano molti discorsi mediatici”.