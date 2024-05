Oltre al professionismo, in Campania esistono grandi club,inchiodati nel dilettantismo. Una di queste è il Pompei, arrivato secondo in campionato dietro il Real Acerra nel gruppo A di Eccellenza campana. La società, guidata da Gennaro Scarlato,succeduto a Diego Armando Maradona Jr, affronterà domenica, in casa propria, la Pro Favara, società agrigentina che si è piazzata nella medesima posizione nel gruppo A di Eccellenza Siciliana.