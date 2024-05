Nicolò Schira: “Italiano pronto a lasciare la Fiorentina, su di lui Napoli e Bologna”

Sta per terminare la stagione, e con essa sta per iniziare il valzer delle panchine di Serie A. Tra le squadre alla ricerca di un allenatore c’è il Napoli, che aspetta di capire il futuro di Pioli, Gasperini e di Italiano. Proprio del tecnico della Fiorentina ha parlato l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. A fine stagione il tecnico ex Spezia dovrebbe dire addio alla Viola, e hanno mostrato interesse per lui il Napoli di De Laurentiis e il Bologna, che dovrebbe perdere Thiago Motta.