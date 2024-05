Gianluca Gaetano centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, ha scritto un messaggio sui social dopo aver centrato la salvezza grazie alla vittoria per 0-2 sul Sassuolo (retrocesso). Il centrocampista arrivato a gennaio ha collezionato 4 goal. Queste le sue parole: “Una soddisfazione enorme, una gioia ancora più grande. Sono arrivato solo da pochi mesi ma questa squadra, questi tifosi e questa isolami sono entrati nel cuore. E ora è tempo di far festa tutti insieme”.