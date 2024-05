Il Mattino – Il Napoli ha messo gli occhi su Dovbyk per sostituire Osimhen, questa la richiesta del Girona

Il Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen, con il nigeriano che potrebbe chiudere qui la sua avventura al Napoli. Su di lui vari top club europei, che potrebbero pagare la clausola rescissoria fissata nel rinnovo di contratto di gennaio. Come riportata da Il Mattino gli azzurri si muovono alla ricerca di un nuovo attaccante, e avrebbero trovato in Artem Dovbyk il perfetto rimpiazzo del 9 nigeriano. Dopo l’annata impressionante giocata con il Girona, portato in Champions League a suon di gol, su di lui vari top club europei. Nel contratto col club spagnolo c’è una clausola di 40 milioni di euro, che gli azzurri potrebbero decidere di pagare in caso di addio del bomber ex Lille.