CdS svela: “Gasperini si apre e aspetta il Napoli! La situazione”

Secondo quanto riporta il quotidiano del Corriere dello Sport, Giampiero Gasperini sembra essere l’uomo giusto per far rinascere il Napoli. Da sempre un pallino fisso di De Laurentiis, pare che abbia aperto alla trattativa con gli azzurri. Ecco cosa scrive:

“Gasperini, solo Gasperini. Il leader tecnico che il Napoli vuole per navigare verso una svolta: innanzitutto ambientale, dopo il naufragio della nave tricolore, e poi anche tecnico-tattica. Va da sé, lo dice il marchio di fabbrica: Gasp significa difesa a tre, 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Ancora: uomo su uomo, a uomo nella zona in fase difensiva, gli esterni che difendono e poi attaccano l’area avversaria in fase offensiva, gli inserimenti dei terzi in un dai e vai continuo che crea un vortice di rotazioni e cambi di posizione, palle inattive micidiali. Nuovo sistema, nuovi principi, nuovo metodo di lavoro”.