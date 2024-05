Fiocco rosa per Maazzocchi: è nata Clarissa!

Il passaggio al Napoli di Pasquale Mazzocchi è stato uno dei migliori momenti della sua carriera, ma anche quello più difficile. Un anno duro, dove ha dovuto giocare per la peggior squadra campione d’Italia della storia. Con orgoglio, l’ex Salernitana ha indossato la maglia azzurra e non ha avuto paura della panchina, rispondendo presente quando capitan Di Lorenzo ha dovuto dare forfait per una gastroenterite.

Nella serata di ieri, però, Mazzocchi ha lasciato Firenze anzitempo. In una stagione deludente, la gioia più grande: la nascita di sua figlia Clarissa, che è poi avvenuta questa mattina. Da parte di tutta la redazione di MondoNapoli, tanti auguri ai nuovi genitori Tonia (sua moglie) e Pasquale.