Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Luis Alberto e sul suo possibile arrivo a Napoli: “La You First, scuderia che gestisce il giocatore spagnolo, non ha mai confermato le voci di mercato che sono rimbalzate da Doha o da Siviglia. Neppure quella che vuole il Napoli sulle sue tracce. Luis, a Doha, stavolta andrebbe. L’anno scorso, prima del rinnovo, l’assalto dell’Al-Duhail, quantificato in 15 milioni, non era andato a buon fine“.