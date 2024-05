Cds – ADL attende Gasperini, ma ancora per poco: ha fretta di programmare la stagione

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sta attendendo la risposta di Gian Piero Gasperini: “De Laurentiis ha fretta di definire al più presto l’arrivo del nuovo allenatore. Vuole cominciare a programmare subito la nuova stagione. La rifondazione partirà dalla panchina fino ad arrivare al campo con un organico da ridefinire. Il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini l’uomo della rinascita. De Laurentiis sa che la stagione dell’Atalanta è ancora tutta da scrivere. La finale di Coppa Italia è stata archiviata ieri, all’orizzonte c’è la fine del campionato, con l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, e la finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Per questo – apprezzando la sua serietà – ha scelto di rispettare le sue tempistiche ma, dovendo far coincidere le rispettive esigenze, aspetta una risposta nel più breve tempo possibile, cioè in una settimana. Gasperini ha aperto al Napoli e in diretta tv dopo la Roma ha confermato la stima storica nei suoi confronti di De Laurentiis. De Laurentiis apprezza il suo calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa. L’idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non sarebbe un problema“.