Allegri attacca il direttore di Tuttosport, la reazione della Juventus

Attimi di tensione prima della finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta. Pare che Massimiliano Allegri abbia aggredito verbalmente Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. “Prima che il fatto diventi caso – ha sottolineato il giornalista sulle pagine web del giornali – con le conseguenti distorsioni social, offro il mio racconto dello sgradevole accaduto”. Questa la ricostruzione:

“Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”, è l’inizio del racconto del direttore del quotidiano. Invitato alla calma, Allegri avrebbe poi strattonato e spintonato il collega, con annessa minaccia verbale: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale”.

Dopo l’accaduto, la Juventus ha riportato la calma e invitato Allegri a ritornare in sala stampa per poi scusarsi prontamente.