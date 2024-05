Bruscolotti: “Si può perdere ma qui manca proprio l’impegno”

L’ex azzurro Giuseppe Bruscolotti commenta l’andamento del Napoli ai microfoni di Canale 21. La colpa, dopo l’ennesima sconfitta/non vittoria in casa, viene data ai calciatori e il mancato rispetto verso chi viene allo stadio:

“I responsabili per me sono sempre i calciatori. La società ha sbagliato dei movimenti, ma mancano l’impegno, la dignità, il rispetto verso chi viene allo stadio. Si può perdere, ci sta, è normale nel calcio, ma non in questo modo. Ci sono stati mille problemi, ma qui manca proprio l’impegno, i giocatori guardano gli avversari. Ogni partita vediamo gli stessi gol di testa. E nessuno si assume le responsabilità e fanno silenzio stampa! I tifosi solo alla fine stanno contestando, ma hanno tifato quasi fino alla fine. I responsabili sono i giocatori, poi tutto il resto viene dopo”