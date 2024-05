Umberto Chiariello, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per raccontare un aneddoto in casa Napoli.

Ecco il suo intervento: “Mi risulta che nei mesi scorsi il patron azzurro ADL abbia ricevuto dall’America un’offerta molto onerosa per vendere la società partenopea, pari a ben 900 milioni di euro. Secco il no del presidente che non ha voluto intavolare alcun tipo di discorso”.