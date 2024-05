Nonostante la stagione disastrosa che ormai per il Napoli è priva di obiettivi, i tifosi non lasciano soli i propri beniamini. Come riporta Il Mattino, quest’oggi affolleranno gli spalti del Maradona ben 40mila spettatori, mentre la squadra ospite sarà accompagnata da circa 1.500 tifosi.