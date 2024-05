Venerato: “Ampi poteri a Manna. Allenatore? Vi dico quando sapremo tutto”

Durante il TGR Rai è intervenuto Ciro Venerato. Il giornalista esperto di calciomercato ha parlato del futuro del Napoli tra mercato e scelta allenatore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cinque anni di contratto e la fiducia di Andrea Chiavelli, braccio destro di ADL, lo rendono forte e credibile. Non sarà uno yes man e molto presto lo capiranno anche a Napoli e dintorni. Ha chiesto al club di valutare bene la scelta del tecnico senza farsi prendere da ansie ingiustificate. Allenatore? I nomi sul tavolo sono i soliti (e non ce ne saranno altri) con pro e contro. Pioli e italiano i più semplici da prendere (sono già in uscita) ed entrambi hanno già dato priorità al Napoli. Bloccati fino al termine della stagione . Ma il Napoli, lo ribadiamo, prima di scegliere vuole capire se esistono i margini per Gasperini e Conte. L’allenatore orobico deve prima giocarsi le finali di Coppa Italia e Europa League prime del faccia a faccia con la famiglia Percassi. Il Napoli è disposto a garantirgli uno stipendio top (si ragiona sui 4 netti più bonus) per tre anni ma Gasp non sa se Percassi gli darà via libera. Gasperini vanta un rapporto idilliaco con Manna e ha gradito i complimenti di ADL. Conte ha già espresso più volte il suo gradimento per Napoli e il progetto di ADL. Ma costa più di Gasp (non gli 11 dell’Inter. Ma almeno 6.5. più lo staff). ADL non ha ancora affondato ma neppure chiuso (Antonio per ora è ancora libero). Ecco spiegata la strategia azzurra. Due settimane e sapremo. Ma si intravede una luce dopo il tunnel”.