Rai – Senza Champions salta l’operazione per un centrocampista. Il nome

Sono tre le partite che restano per finire la stagione del Napoli. La società è quindi già all’opera per costruire la nuova squadra e un nuovo progetto. Tra le zone di campo da rinnovare c’è il centrocampo. Zielinski è già dell’Inter e Traorè potrebbe non essere riscattato. Tra gli eredi del polacco c’è l’ucraino dello Shakhtar Donesk Georgiy Sudakov. Il ventenne è tra i giovani più promettenti del panorama internazionale. Il Napoli ci aveva provato già a gennaio ad affondare il colpo, ma i 40 milioni offerti sono stati rifiutati. Troppo poco.

Intanto, al TGR Rai Ciro Venerato ha spiegato che l’ucraino non sarà acquistato quest’estate: senza Champions League, sottolinea il giornalista, i prezzi sono proibitivi. Inoltre, sempre Venerato, fa sapere che il Napoli avrebbe scartato Stefano Sensi, il centrocampista in procinto di lasciare l’Inter.