Dalla Spagna – Offerta del Napoli per Dovbyk: la risposta del Girona

Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. E’ un dato di fatto, una cosa nota da mesi. Non è noto certamente chi sarà il suo erede. La società lavora per cercare di sostituire uno dei suoi pezzi più pregiati. Tra i centravanti attenzionati in questi mesi c’è Artem Dovbyk, seguito anche dalla Juventus.

Sia i bianconeri che gli azzurri avrebbero avuto contatti con Aleksey Lyundovskiy, agente di Dovbyk. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l’agente avrebbe informato il Girona delle proposte ricevute. Il club catalano avrebbe informato il rappresentante dell’ucraino che il suo assistito sarà incedibile per almeno un altro anno.