Pioli: “Vogliamo tornare a vincere. Futuro? Vi spiego”

Stefano Pioli è al centro del ciclone per la stagione del Milan. Una stagione che non è stata all’altezza delle aspettative. I rossoneri devono provare a blindare il secondo posto in queste ultime partite e questo è il punto fisso di Pioli. Accostato al Napoli, fa sapere in conferenza stampa, penserà al futuro solo a fine campionato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vogliamo tornare a vincere, è troppo lungo il periodo senza vittoria. Il secondo posto inoltre non è ancora del tutto conquistato. E poi vogliamo a vincere perché siamo professionisti, per il rispetto del nostro club e dei tifosi. Come sto vivendo l’ultimo periodo? Mi interessa soltanto che la squadra abbia la giusta energia per finire il campionato. Al termine della stagione incontrerò il club per decidere quale sarà il futuro. Nel mio ruolo c’è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e il club. Questo non è mai stato un problema per me”.