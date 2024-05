Gazzetta – Napoli, la situazione prestiti. In tre tornano per restare

Per il Napoli, quest’estate avrà il sapore di un vero e proprio stravolgimento. Saranno in tanti a lasciare la base, anche se molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore, al momento ancora non scelto. Torneranno però alcuni calciatori ceduti in prestito, che a loro volta verranno valutati dal futuro tecnico. Ne parla La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Tra gli uomini che rimarranno, vi è Gianluca Gaetano. La sua esperienza a Cagliari è stata positiva, e potrà tornare a Napoli con l’obiettivo di giocarsi un posto da titolare. Insieme a lui, rimarranno Michael Folorunsho dall’Hellas Verona ed Elia Caprile dall’Empoli. Verranno visionati con più attenzione Alessio Zerbin e Walid Cheddira. Per quanto riguarda il loro impiego, molto dipenderà dal giudizio dell’allenatore. Cambierà invece aria Alessandro Zanoli, che verrà ceduto.