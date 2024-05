De Paola: “Sulla panchina del Napoli non vedo né Conte né Gasperini, entrambi non li vedo bene con uno come ADL”

Il direttore Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Maracanà nel corso di TMW Radio, e tra gli argomenti trattati c’è anche il Napoli e il possibile nuovo tecnico azzurro. Queste le sue parole: “Se il Psg dovesse fare un’offerta da 100 milioni di euro per Kvaratskhelia il presidente De Laurentiis glielo porta l’aereo privato (ride, ndr). Seriamente, nel caso ci sono offerte irrinunciabili per la plusvalenza che vai a fare, sarebbe stupido rinunciarci. Sulla panchina del Napoli non vedo né Conte né Gasperini, pur essendo profili all’altezza. Ma se vendi Osimhen e Kvaratskhelia. Nel caso riuscisse a tenere il telaio vendendo solo Osimhen, un Conte può inserire qualcosa e lavorare bene. Il problema è che né un profilo come Conte né uno come Gasperini possono andare d’accordo con ADL. L’Atalanta è una società super, un’organizzazione perfetta. E in quel tipo di organizzazione Gasperini, con un carattere forte, si è inserito bene. Io credo che ADL tenga al monte ingaggi, ce lo vedete uno come Conte a fare i conti della serva?”.