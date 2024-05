Clamoroso Sportmediaset: “Allegri profilo adatto per un rilancio in grande stile”

Nella giornata di ieri, la Juventus ha esonerato Max Allegri. Una notizia che è giunta come un fulmine a ciel sereno, dopo che il tecnico toscano ha riportato i bianconeri in Champions League e concluso la stagione con la vittoria della Coppa Italia.

Non è tutto. Stamattina Sportmediaset apre al clamoroso passaggio di Allegri al Napoli. L’arrivo del tecnico, imprevisto, è in perfetto stile De Laurentiis. “Allegri profilo adatto per un rilancio in grande stile”, specificano i colleghi del noto telegiornale.