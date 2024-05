Il Parma è ufficialmente in Serie A! I giocatori di Pecchia hanno ottenuto la promozione matematica con il pareggio per 1-1 al San Nicola contro il Bari. Un punto che porta la squadra emiliana a quota 74 punti, con un vantaggio di +7 sul Venezia al terzo posto. Un margine che, a due giornate dalla fine della stagione regolare, assicura la promozione nella massima serie al club emiliano. Il Parma ritorna così in Serie A dopo tre stagioni.