Meluso ai saluti col Napoli: i dettagli

A fine stagione Mauro Meluso e il Napoli si diranno addio. Non ci sono più incertezze, soprattutto dopo l’arrivo di Giovanni Manna. L’ex Juventus non è ancora in funzione ufficialmente, ma lo sarà presto. In particolare dopo che è stata scartata l’opzione di prolungare il contratto per il direttore sportivo azzurro. Di seguito quanto riportato dal sito TMW: “Entro il 30 aprile, Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto attivare l’opzione di estendere il contratto del direttore sportivo. Il presidente, come previsto, non l’ha esercitata e quindi l’ultimo passaggio formale sarà la scadenza del contratto a giugno con la conseguente separazione. Via libera quindi a Giovanni Manna, che dall’1 luglio assumerà il ruolo di direttore sportivo del Napoli. E per Meluso si accendono già le voci di calciomercato“.