Schira: “Napoli, per Manna manca solo l’ufficialità. Su Meluso…“

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato della strategia del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

Queste le sue parole: “Manna? Non ci sono dubbi, manca solo l’ufficialità. Sono settimane che non si vede dalle parti della Continassa, sta già lavorando per gli azzurri. Attendiamo che venga annunciata la risoluzione con la Juve a fine campionato. I tempi, dunque, dovrebbero essere più brevi di quelli dello scorso anno, con un percorso inverso rispetto a quello di Giuntoli”.

Infine, sull’attuale ds, Mauro Meluso: “Penso che non resterà. Arriva Manna, resta tutta l’area scouitng, ad eccezione di Pompilio, che era in scadenza. Il ruolo di Meluso sarà coperto da Manna, e non escludo possa esserci l’interesse di qualche club di A e B sull’ex direttore di Spezia e Lecce”.