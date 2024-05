L’ex allenatore Fabio Capello, ospite di Radio Anch’io Sport, si è espresso sulla possibilità di vedere Pioli come prossimo allenatore del Napoli:

“Pioli al Napoli è un rischio nell’opportunità. E’ un allenatore di esperienza, ha fatto bene, ha personalità per guidare una squadra difficile come il Napoli, che ha un potenziale molto buono. Sarebbe una bellissima esperienza anche per Pioli, per dimostrare ancora una volta il suo valore”.