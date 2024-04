Maradona Jr.: “Secondo me l’allenatore ideale per il Napoli è Pioli, con Conte il Napoli dovrebbe cambiare troppo”

Diego Armando Maradona Jr., figlio del grandissimo Pibe de Oro, ha parlato ai microfoni della trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, in merito al prossimo allenatore del Napoli. Secondo lui il tecnico ideale per la panchina azzurra nella prossima stagione arebbe Stefano Pioli, per come è strutturata la rosa. Queste le sue parole: “Per come è attualmente strutturata la rosa, io penso che l’allenatore ideale per il Napoli sia Pioli. Conte è bravo, ma con lui in panchina il Napoli dovrebbe cambiare troppo, ci sono giocatore come Di Lorenzo che non sarebbero adatti nel suo 3-5-2. Pioli è un tecnico preparato e che si potrebbe adattare al progetto della società”