DAZN – Si inserisce anche il Milan per Jonathan David, i dettagli

Jonathan David potrebbe arrivare in Serie A nella prossima finestra di calciomercato. L’attaccante canadese, attualmente sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2025, è tra le prime scelte del Napoli per sostituire Victor Osimhen. Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli a partire dal 1° luglio, ha già incontrato l’agente di David.

Tuttavia, il Milan è anch’esso interessato a Jonathan David, poiché cerca un sostituto per Olivier Giroud, che potrebbe chiudere la sua carriera in MLS. Secondo DAZN, ci sono stati nuovi contatti negli ultimi giorni tra il club rossonero e Nick Mavromaras, l’agente del calciatore. In questo momento, il Milan sembra essere in vantaggio rispetto al Napoli per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante canadese.