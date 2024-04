Scaroni: “Pioli al Milan anche l’anno prossimo? Non lo confermo, a giugno valuteremo”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto nel corso dell’evento Il Foglio Sportivo, organizzato dalla testata Il Foglio a San Siro. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del futuro del tecnico rossonero Stefano Pioli, più volte accostato al Napoli come allenatore per la prossima stagione. Queste le sue parole a riguardo.

“Pioli allenatore anche la prossima stagione? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, e sarà così fino al termine di questa stagione. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite e così conseguire il secondo posto. Poi a fine stagione sia lui che la dirigenza faranno le valutazioni per l’anno prossimo. Fino al termine della stagione, voglio evitare questo tema”.