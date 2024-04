Secondo Il Mattino di Oggi ci spiega la situazione riguardante i ritorni dal prestito, dopo alcune buone esperienze ritorneranno dopo la fine della stagione come Folorunsho dal Verona, Gaetano dal Cagliari e Caprile dal Empoli.

La sensazione, sul giornale che Caprile tornerà in prestito dall’Empoli ma non resterà in azzurro, al contrario di Gaetano e Folorunsho, che saranno valutati dal nuovo tecnico ma che sembrano già essere pronti per far parte di un gruppo alle prese con una rifondazione.